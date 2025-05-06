سينما ريفولي.. بين تدمير المبنى وبقاء التاريخ

كتب- محمد شاكر:

بين الحين والآخر؛ تطفو أزمة سينما ريفولي على السطح، حيث يتداول رواد مواقع التواصل، واقع السينما التاريخية، متسائلين كيف وصل الحال بها إلى هذا الحد من التردي.

حيث تداول عدد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات، تكشف أن سينما ريفولي تم تدميرها من الداخل ولم يتبق منها على أرض الواقع سوى واجهتها والتاريخ الفني الذي شهدته واحدة من أقدم دور السينما في القاهرة.

ذلك أن سينما ريفولي صاحبة تاريخ طويل، وهي من أبرز معالم القاهرة لأكثر من 200 عام، حيث كانت ملكاً لشركة رانك البريطانية، وتم تطويرها فعلياً على يد المعماري سيد عبدالكريم، ليتسع مسرحها لعدد 2500 مشاهد عام 1948.

مخالفات ومحاضر

ومن جانبه أكد المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في تصريحات خاصة لمصراوي، هذه السينما ملكية خاصة لرجل للوليد بن طلال، وليس لها علاقة بوزارة الثقافة، وليس من حق الجهاز التدخل في نشاط المنشأة طالما تدخل في إطار الملكية الخاصة، وحدودنا تقف عند التعديات التي يمكن أن يقوم بها المالك بالواجهة.

وأضاف أبوسعدة: الجهاز قام بعمل تحرير محضر لسينما ريفولي بسبب التعديات على الواجهة ومن المفترض أن تقوم محافظة القاهرة، بتنفيذ إزالة المخالفات.

تاريخ سينما ريفولي

وأصبحت ريفولي محط أنظار الفنانين منذ تاريخ إنشائها حيث غنت على مسرحها أم كلثوم في عدد كبير من الحفلات.

وفقدت "ريفولي" بريقها منذ مطلع الثمانينات، حيث توقف عمل الحفلات الكبرى فيها، فاستأجرها الممثل فريد شوقي لعرض مسرحيته "شارع محمد علي"، كما عرض عليها فؤاد المهندس مسرحية "علشان خاطر عيونك" من بطولة شريهان، ثم ساد الغموض مصيرها، حيث زحف الباعة الجائلون عليها.

بينما شب حريق في 8 أغسطس 2018 بدار سينما "ريفولي" وتم دفع 7 سيارات إطفاء بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة كما انتقل فريق من رجال المباحث وتم التقابل مع خالد سالم (الحاج سالم بطاح)، 48 سنة، مدير وشريك بالسينما والفنان أحمد ماهر، رئيس مجلس إدارة سينما ريفولي، وبسؤالهما أكدا أنهم في أثناء تواجدهما بالسينما للإشراف على أعمال تجديدات، نشب الحريق أعلى سطح العقار ورجحوا أن سبب الحريق لماس كهربائى أو ألقى شخص عقب سيجارة ليأتي على كامل محتويات صالة العرض بالطابق الأرضي، ولينتهي بتفحمها، وامتد إلى الدور الثاني، بحسب معاينة نيابة الأزبكية. تحرر المحضر رقم 2132 لسنة 2018 إداري قسم شرطة الأزبكية وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.