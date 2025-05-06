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يوسف الشريف ينشر صورًا تجمعه بـ يسرا من حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية

10:16 م الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفنان يوسف الشريف من احتفالية بطولة العالم العسكرية للفروسية
  • عرض 5 صورة
    يوسف الشريف ويسرا
  • عرض 5 صورة
    الفنان يوسف الشريف من احتفالية بطولة العالم العسكرية للفروسية
  • عرض 5 صورة
    الفنان يوسف الشريف
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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان يوسف الشريف متابعيه على السوشيال ميديا، أحدث ظهور له رفقة النجمة يسرا، من المشاركة في حفل الافتتاح العالمي للنسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر يوسف مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: " "من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، تشرفت بمشاركتي في حفل الافتتاح العالمي للنسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية".

وأضاف: "شكراً لكل اللي تعبوا وسهروا على تنظيم الحدث الرائع، وفخور بكوني جزءًا من هذه الليلة".

شارك النجم يوسف الشريف في الحفل، وظهر على المسرح قائلا "تعاقبت العصور وظلت خيول مصر درعا يحمي الأرض والناس، ولما جه الأيوبيين والمماليك وغيرهم كُتبت فصول المجد بسروج صلبة وسيوف لا تنام، وأثبت التاريخ أن المصريين حماة لا غزاة، وعلى مر الزمان كان السطر الأول دوما في كتاب النصر للخيالة والفرسان، والنهادرة فرسان مصر لهم أشكال كتير للدفاع عن أرضهم، والتحديات مستمرة وكل ما كانت التحديات كبيرة كانت الحكمة حكمة الفرسان، وفرسان هذا الزمان عارفين أن الأمانة اللي استلموها غالية غالية زي روح كل إنسان، فسلام على الإنسان على كل إنسان، وسلام على كل الفرسان".
جدير بالذكر أن البطولة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالرياضة بشكل عام والفروسية بشكل خاص، وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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يسرا وسف الشريف طولة العالم العسكرية للفروسية
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