"على طريقة ليلى زاهر وهشام جمال".. رنا رئيس تحتفل بزفافها على أغنية خاصة

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة رنا رئيس، مقطع فيديو لأغنية خاصة إهداء من الفنان عطار بمناسبة حفل زفافها على رجل الأعمال يسري علي، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ونشرت رنا الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: " يوم حفل زفافي الكبير.. شكرًا للفنان عطار على موسيقى حفل زفافي".

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بزفافها أمس الإثنين، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الأسرة والمقربين، ونجوم الفن والغناء.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم أشرف زكي وزوجته روجينا، تامر حسني، وفاء عامر، سلوى عثمان، داليا البحيري، بشرى، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، كارمن سليمان، ماجد الكدواني، حنان مطاوع، بسمة، وريهام عبد الغفور، ماجد المصري، مصطفى حجاج، مريم الجندي، الراقصة دينا، إيهاب فهمي، مصطفى عماد، إسماعيل فرغلي، خالد سرحان، الاستايلست هاني البحيري، ملك زاهر، حسن شاكوش.

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وأهدى المنتج هشام جمال أغنية خاصة بصوت الفنان حسين الجسمي إلى زوجته ليلى أحمد زاهر بمناسبة حفل زفافهم بعنوان "فستانك الأبيض".

يُذكر أن رنا رئيس شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي يضم كوكبة من النجوم مثل عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وهو من إخراج محمد سامي.

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