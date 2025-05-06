صفاء سلطان تصدم الجمهور بتغيير كبير في ملامح وجهها.. (القصة الكاملة)

كتب - معتز عباس:

تصدر اسم الفنانة صفاء سلطان، محركات البحث جوجل وتريند مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة، بعد ظهورها في حلقة برنامج "مع رابعة" على قناة الجديد.

وفاجأت صفاء سلطان متابعيها والجمهور بإطلالة وملامح وجه مختلفة عن ما كانت في السابق، لتثير التساؤلات حول إجرائها عملية تجميل أم لا.

وتحدث صفاء خلال الحلقة عن العنف المتبادل بين الرجل والمرأة، قائلة: "في فرق كبير بين الراجل والذكر، والرجل اللي يضرب المرأة ليس برجل وهو يعتبر إمرأة مثلها، وانا تعرضت للعنف من قبل من أحد الرجال.. ضربت واضربت".





وعقب ظهور صفاء سلطان في حلقة البرنامج، تفاعل المتابعين وعلقوا على تغير ملامح وجهها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "صفاء كتير اوفر بوتكس كانت أحلى"، "انقهرت وقت شفت وجه صفاء يا الله"، "ليش نزعتي وجهك"، "وجه صفاء كلو بوتوكس"، "البوتكس كبرا بالعمر.. كانت تبين أصغر".

وكشفت صفاء سلطان عن معاناتها من أمراض وراثية مزمنة بالدم، مضيفة: "نعم، أنا أعاني من أمراض وراثية مزمنة، اكتشفتها مؤخرًا، ولدت بها وتعلمت كيف أعيش معها طريقة علاجي كانت غلط".

وأوضحت الفنانة أن العلاج الخاطئ بالأدوية والمسكنات الثقيلة كان السبب في تدهور وضعها الصحي.

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