بالفيديو.. رنا رئيس وزوجها يحتفلان بإطلاق "رشاشات الدخان" في حفل زفافهما

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بزفافها أمس الإثنين، على رجل الأعمال يسري علي، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الأسرة والمقربين، ونجوم الفن والغناء.

كما احتفلت رنا رئيس وزوجها، بإطلاق رشاشات الدخان في حفل الزفاف، قبل تقطيع التورتة.

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وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم أشرف زكي وزوجته روجينا، تامر حسني، وفاء عامر، سلوى عثمان، داليا البحيري، بشرى، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، كارمن سليمان، ماجد الكدواني، حنان مطاوع، بسمة، وريهام عبد الغفور، ماجد المصري، مصطفى حجاج، مريم الجندي، الراقصة دينا، إيهاب فهمي، مصطفى عماد، إسماعيل فرغلي، خالد سرحان، الاستايلست هاني البحيري، ملك زاهر، حسن شاكوش.

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