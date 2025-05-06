الإطلالة الثانية.. رنا رئيس تخطف الأنظار بفستان قصير في حفل زفافها

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس مساء أمس الاثنين بزفافها الى شاب من خارج الوسط الفني، في حفل أُقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة.

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بزفافها أمس الإثنين، على شاب من خارج الوسط الفني، يدعى يسري علي، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن.

تألقت رنا رئيس في حفل زفافها وظهرت بإطلالتين، الأولى كانت عبارة عن فستان زفاف كلاسيكي بتصميم منفوش، والإطلالة الثانية كانت بفستان زفاف قصير فوق الركبة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم أشرف زكي وزوجته روجينا، تامر حسني، وفاء عامر، سلوى عثمان، داليا البحيري، بشرى، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، كارمن سليمان، ماجد الكدواني، حنان مطاوع، بسمة، وريهام عبد الغفور، ماجد المصري، مصطفى حجاج، مريم الجندي، الراقصة دينا، إيهاب فهمي، مصطفى عماد، إسماعيل فرغلي، خالد سرحان، الاستايلست هاني البحيري، ملك زاهر، حسن شاكوش.

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