"بسبب شعرها"- جورجينا تثير جدلا بصور جريئة والجمهور يهاجمها

كتبت- سهيلة أسامة:

أُقيم مساء أمس الإثنين حفل Met Gala 2025 في متحف ميتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك، وسط حضور لافت لأبرز نجوم الفن والمشاهير من مختلف أنحاء العالم.

ونشرت الفنانة وعارضة الأزياء جورجينا مجموعة من الصور بفستان أسود جريء ذات فتحة ساق، عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وانهالت عليها التعليقات التي حملت هجوم الجمهور وجاءت:" شعرك مزيت، إيه التسريحة الغريبة دي، شعرك مش لايق على الحدث، ليه العري دا، لبس المنزل، ملابسك غير لائقة، الجمال ليس في العري".

ويُعد Met Gala الحدث الأبرز عالميًا، إذ يجمع بين نجوم السينما والموسيقى والأزياء.

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وقدمت جورجينا مؤخرا فيلم "Soy Georgina" هو ينتمي للأعمال الوثائقية لـ"نيتفلكس"، عن حياة جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وتتحدث الشابة الإسبانية، البالغة من العمر 27 عاما، عن تفاصيل من حياتها وعلاقتها برونالدو، منذ النظرة الأولى، كما ستكشف عن جانب من حياتها الأسرية رفقة أطفالها.