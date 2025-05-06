إعلان

15 صورة لـ ملك زاهر من أحدث جلسة تصوير لها في الفيوم

06:42 م الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 14 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 14 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 14 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 14 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 14 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 14 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 14 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 14 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 14 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 14 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 14 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 14 صورة
    ملك زاهر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من رحلتها في بحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

ونشرت ملك مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، ترتدي فستان يناسب اجواء الربيع"، وعلقت: "دع الغيوم تحمل ما لا أستطيع".

يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..
بالصور- جورجينا ونيكي ميناج.. نجوم الفن في حفل Met Gala 2025

مروان موسى يطرح ألبومه الجديد "الرجل الذي فقد قلبه" على يوتيوب

ملك زاهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تكذيب رسمي وخبراء يحسمون ويحذرونالقصة كاملة لـ"البنزين المغشوش"..
"فرحة ورقص وغناء".. 50 صورة لنجوم الفن "متجمعين" في حفل زفاف رنا رئيس .
شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)