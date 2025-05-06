15 صورة لـ ملك زاهر من أحدث جلسة تصوير لها في الفيوم

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من رحلتها في بحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

ونشرت ملك مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، ترتدي فستان يناسب اجواء الربيع"، وعلقت: "دع الغيوم تحمل ما لا أستطيع".

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يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

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