محمد عشوب يشعل الجدل مجددا حول ثروة سمير صبري ونجله

كتب-مصطفى حمزة:

جدد الماكيير محمد عشوب، الجدل المثار حول ميراث الفنان الراحل سمير صبري، مؤكدا أن الفنان الراحل كتب ثروته بأكمله لنجله المقيم في الخارج.

الماكيير محمد عشوب، خلال ظهوره في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، والمذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، أكد أن الفنان الراحل سمير صبري كان متزوجًا من سيدة أجنبية منذ أكثر من 35 عامًا أثناء وجوده في لندن لإنتاج عمل فني، وأنجب منها ابنًا يعمل طبيبًا في الخارج، مشيرًا إلى أن الابن لم يزر مصر كثيرًا، لكن سمير كان يسافر إليه باستمرار.

وأكد عشوب أن الفنان الراحل، كتب ثروته كاملة لنجله، موضحًا أنه قبل وفاته بشهر أخبره بنيته في بيع مكتبه الخاص بشكل عاجل.

وصية سمير صبري



وجددت تصريحات الماكيير محمد عشوب، الجدل حول ميراث الفنان الراحل ، إذ سبق وتحدث محمد هادي "مدير مكتب الفنان الراحل سمير صبري"، في برنامج "تفاصيل"، عن وصية الراحل.

محمد هادي، قال: "سمير صبري لم يكتب وصية قبل وفاته ولكنه أبرم عقد بيع شقته في 2013 لبناته خالته الاتنين ولم يكن يعرف أحد بذلك الأمر إلا الفنان وأنا كمدير مكتبه وبعد ما أولاد عمه أخذوا إعلام الوراثة عرفوا أن الشقة بتاعته مكتوبة لبنات خالته، وإعلان الوراثة ليس به ابن الفنان الراحل".

نزاع الورثة

وشهد شهر يونيو 2022، نزاع بين أسرة الفنان الراحل، حول ميراثه، واشتعلت الأزمة بين ابنتا خالته ، وهم "ليلى" و"نيللي"، من جهة، ومن جهة أخرى أبناء أعمامه الذين ظهرت أسمائهم في إعلان الوراثة الصادر من المحكمة، وهم، محمد عبدالمنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ورمزي عثمان إبراهيم قدري.



الفنان سمير صبري، رحل عن عالمنا في 20 مايو 2022، عن عمر يناهز 86 عاما، ولد في 27 ديسمبر 1936 بالإسكندرية، وتخرج من فيكتوريا كوليدج، وبدأ حياته بالعمل كمذيع في الإذاعة الإنجليزية، ثم اتجه بعدها إلى التمثيل والغناء.

وقدم الراحل عشرات الأفلام منها: جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة، و ومن المسلسلات التليفزيونية، ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي، نظرية الجوافة.



محمد عشوب عن سمير صري ونجله و ثروته



