"فرحة ورقص وغناء".. 50 صورة لنجوم الفن "متجمعين" في حفل زفاف رنا رئيس (ألبوم كامل)

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بزفافها أمس الإثنين، على شاب من خارج الوسط الفني، يدعى يسري علي.

أقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن.

في حفل زفافها، غلبت الدموع رنا رئيس عند تشغيل أغنية "بنت أبويا"، لتستحضر ذكرى والدها الراحل الذي رحل قبل سنوات، وكانت تربطها به علاقة وثيقة.

في مشهد مؤثر، حرص الفنان ماجد الكدواني على حضور حفل الزفاف وعانق العروس رنا رئيس، أثناء تشغيل أغنية "بنت أبويا" مما ذكر الحضور بشخصيتها في مسلسل "موضوع عائلي".

كما حرصت رنا على الرقص مع زوجها على أغنية "بالراحة يا شيخة" لـ بهاء سلطان، والعديد من أغاني "الدي جي".

عند وصول النجم تامر حسني إلى حفل زفافها، لم تتمالك رنا رئيس سعادتها، بعد تلبية دعوتها وحضر ليشاركها فرحة الزفاف ويغني معها عدداً من أشهر أغانيه.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم أشرف زكي وزوجته روجينا، تامر حسني، وفاء عامر، سلوى عثمان، داليا البحيري، بشرى، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، كارمن سليمان، حنان مطاوع، بسمة، وريهام عبد الغفور، ماجد المصري، مصطفى حجاج، مريم الجندي، الراقصة دينا، إيهاب فهمي، مصطفى عماد، إسماعيل فرغلي، خالد سرحان، الاستايلست هاني البحيري، ملك زاهر، حسن شاكوش.

يُذكر أن رنا رئيس شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي يضم كوكبة من النجوم مثل عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وهو من إخراج محمد سامي.