بالصور- أحدث ظهور لـ ملك أحمد زاهر والجمهور يعلق

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر صورًا جديدة ه لها، أثناء زيارتها لمحافظة الفيوم، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت "ملك"، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأزرق جاكيت جينز.

ولاقت الصور تفاعل كبير من الجمهور وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "يا قمر إنتي، قمر أوي بجد ماشاء الله، جميلة الجميلات، العسل ماشاء الله، الفيوم نورت بيكي، الغالية بنت الغالي".

يذكر أن الفنانة ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل "سيد الناس"، إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضًا:

عمرو وهبة يدعم حملة منع مشاركة دي جي ألمانية بمهرجان"sandbox" لهذا السبب

بالفيديو.. ريهانا تعلن عن حملها الثالث في حفل Met Gala 2025

بالصور- ريهام عبد الغفور تهنئ رنا رئيس بحفل زفافها:"حبيبة قلبي وبنوتي"

أحمد سعد:"المهندس نجيب ساويرس مشرفنا في الدول العربية"