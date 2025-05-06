تفاصيل حفل جنيفر لوبيز في شرم الشيخ
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كتب-مصطفى حمزة:
كشفت الجهة المنظمة لحفل النجمة العالمية جنيفر لوبيز، عن تفاصيل جديدة بخصوص حضور الحفل المقام في شرم الشيخ.
الجهة المنظمة، أعلنت أن حضور الحفل المقرر إقامته يوم 4 يوليو المقبل، مفتوح مجانا لنزلاء سلسلة الفنادق، الذين قاموا بالحجز ، بداية من 28 أبريل الماضي.
الحفل هو الثاني الذي تقدمه النجمة العالمية جنيفر لوبيز، في مصر، ويأتي بعد 6 سنوات من حفلها الذي أقيم في أغسطس 2019 ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.
النجمة العالمية جنيفر لوبيز، تقدم الحفل ضمن سلسلة حفلات جولتها الفنية المقامة تحت عنوان " UP ALL NIGHT"، والتي من المقرر أن تقدم فيها أغانيها في 15 دولة.
وشاركت النجمة العالمية مؤخرا، في فعاليات سباق السيارات، الذي أقيم تحت عنوان "كورنيش جدة 2025"، بالسعودية.
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