مروان موسى يطرح ألبومه الجديد "الرجل الذي فقد قلبه" على يوتيوب

كتبت- سهيلة أسامة:

طرح مطرب الراب مروان موسى ألبومه الجديد بعنوان "الرجل الذي فقد قلبه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات الموسيقية.

ويضم الألبوم 23 أغنية، ويتكون من خمسة أجزاء تمثل المراحل الخمس للحزن ،الإنكار، الغضب، المساومة، الاكتئاب، والقبول.

وقال موسى في بيان صحفي: "لم يظهر هذا الألبوم بين ليلة وضحاها، بل نحته الزمن والحزن والإرادة، واستغرق وقتًا طويلًا لأن كل كلمة ونغمة فيه تعكس مشاعر حقيقية".

وأضاف: "الألبوم يعكس المراحل التي مررت بها بعد فقدان والدتي، وهو ليس فقط حديثًا عن ألم الفقدان، بل محاولة لاكتشاف القوة مجددًا ومساعدة من يمرون بتجارب مماثلة، خاصة من الجيل الأصغر".

وأشار موسى إلى أنه سجل الألبوم في عدة دول، منها مصر، هولندا، ألمانيا، تايلاند، إنجلترا، ولوس أنجلوس، مؤكدًا أن لكل مكان بصمته الخاصة التي أضفت طابعًا فريدًا على الأغاني.

واختتم قائلًا: "أنا فخور جدًا بهذا المشروع، ومتحمس لمشاركته مع العالم، أتمنى أن يجد كل مستمع في الألبوم أغنية تعبر عنه".

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