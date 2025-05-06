13 صورة.. رنا رئيس تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بزفافها يوم الإثنين 5 مايو 2025، على شاب من خارج الوسط الفني، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد الحفل حضور أسرة العروسين وأصدقائهم المقربين، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم أشرف زكي وزوجته روجينا، تامر حسني، وفاء عامر، سلوى عثمان، داليا البحيري، بشرى، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، كارمن سليمان، حنان مطاوع، بسمة، وريهام عبد الغفور.

يُذكر أن رنا رئيس شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي يضم كوكبة من النجوم مثل عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وهو من إخراج محمد سامي.

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View this post on Instagram A post shared by Egyptian Weddings Official (@egyptianweddingsofficial)

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