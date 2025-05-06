عمرو وهبة يدعم حملة منع مشاركة دي جي ألمانية بمهرجان"sandbox" لهذا السبب

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان عمرو وهبة، عن دعمه لمطالب منع مشاركة الدي جي الألمانية ماريا مونكسير، في المهرجان الموسيقي "sandbox" المقام في البحر الأحمر.

الفنان عمرو وهبة، وضع عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة الدي جي الألمانية، مصحوبة بدعوة الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، والتي تطالب الشركة المنظمة للمهرجان بإلغاء فقرة الـ"DJ Marie Montexier"، بدعوى دعمها الكيان الصهيوني.

زعمت الحملة أن الـ"DJ Marie Montexier"، في أكتوبر 2023، وصفت المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، وروّجت لأكاذيب الاحتلال عن قتل واغتصاب الأطفال.

الفنان عمرو هبة ، شارك في مسلسل " شباب امرأة"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو مأخوذ عن رواية شهيرة للروائي أمين يوسف غراب، و سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، و محمود حافظ، ويوسف عمر، جوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي، لبنى ونس، محمد الصاوي و اخرين.