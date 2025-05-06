طرح البرومو الرسمي لمسلسل "حرب الجبالي" (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت قناة "MBC مصر" عن البرومو الرسمي لمسلسل "حرب الجبالي"، الذي من المقرر عرضه قريبًا على شاشتها، ويقوم ببطولته الفنان أحمد رزق.

ونشر حساب القناة على "إنستجرام" البرومو، وعلق عليه: "لما العيلة تبقى سلاح، انتظروا مسلسل حرب الجبالي قريبًا على MBCMASR".

وكان الفنان أحمد رزق روج للعمل في وقت سابق عبر حسابه على "إنستجرام" بنشر بوستر المسلسل، معلقًا: "قريبًا إن شاء الله".

تدور أحداث مسلسل "حرب الجبالي" في إطار اجتماعي شعبي، داخل أحد الأحياء الشعبية.

المسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة، وتأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن أحمد رزق شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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