بالصور- ريهام عبد الغفور تهنئ رنا رئيس بحفل زفافها:"حبيبة قلبي وبنوتي"

كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة ريهام عبد الغفور صديقتها الفنانة رنا رئيس، عقب حفل زفافها الذي أُقيم مساء أمس الإثنين.

ونشرت عبد الغفور صورتين تجمعها بالعروسين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مبروك حبيبة قلبي وبنوتي وأحلى عروسة رنا، وعريسها الجميل يسري، وأمها حبيبتي وعِشرة عمري".

يذكر أن شاركت عبد الغفور مؤخرًا في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025، وحقق تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وتناول قصصًا إنسانية تدور في أجواء الريف بمحافظة البحيرة.

ويُعرض المسلسل على قناة "الحياة"، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، أحمد عزمي، وبسمة.

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