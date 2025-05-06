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نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. والجمهور يغازلها

02:41 م الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 4 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 4 صورة
    نسرين طافش
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصور جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، مع تعليقها: "أهلًا بالصيف".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، وجاءت بعض التعليقات مثل: "جمالك، القمر، الله يحفظك"، وغيرها من كلمات الإعجاب، الجمال والحضور في أبهى صوره، يسلم جمالك، فنانة في كل جوانب الحياة".

يذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" الذي تنتظر عرضه، وهو من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أيتن عامر، خالد سليم، عمرو عبد الجليل وفاء عامر، تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.
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نسرين طافش إنستجرام منصات التواصل الاجتماعي
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