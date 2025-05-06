أحمد سعد:"المهندس نجيب ساويرس مشرفنا في الدول العربية"

كتبت- سهيلة أسامة:

حضر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس حفل الفنان أحمد سعد، في العاصمة العراقية بغداد، وسط حضور جماهيري كبير.

وأعاد ساويرس نشر تويتة أحمد سعد، التي قال فيها: "من بغداد، شكرًا على اليوم الحلو مع الناس الجميلة في العراق.. حقيقي اتبسطت معاكم جداً، الواحد فخور بصراحة بالمهندس نجيب ساويرس، لأنه حقيقي مشرفنا في الدول العربية".

ورد ساويرس عليه، قائلًا: "كل الشكر لك وعلى تعبك معانا.. أسعدتنا جميعًا في اليوم الحلو ده".

وعلى جانب آخر المطرب أحمد سعد وقع عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

وأعرب "سعد" عن سعادته البالغة بالتعاون مع "روتانا" أحد أكبر شركات الوطن العربي الذي يقدر عملها مع كبار نجوم الغناء والفن في مصر والوطن العربي، مؤكدًا على ثقته في تلك الشراكة التي سوف تثمر عن أغانى مفاجأة لجمهوره في كل مكان، الذي يحرص على تقديم كل ماهو جديد لهم باعتبارهم الداعمين له في مشواره الغنائي .

وأضاف: "أنا بحب روتانا أوي، وأحترم الصداقة التي تجمعني مع الأستاذ سالم الهندي، الذي له نجاحات كبيرة مع كبار النجوم، وأعد جمهورى بكل ما يرضيه".

وأود أن أشكر جمهوري على الثقة التي يمنحونها لي دائما، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم باستمرار، وأقدم أعمالا تليق بمكانتهم وقيمتهم، فأكثر ما يجعلني أشعر بالسعادة في هذه الحياة هو التقدير على تعبي ومجهودي، والحمد لله راضٍ عما وصلت له حاليا.

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