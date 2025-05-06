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بالصور- منة فضالي تشارك جمهورها كواليس حفل زفاف رنا رئيس وسط نجوم الفن

01:58 م الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    منة فضالي وبشرى وروجينا
  • عرض 6 صورة
    منة فضالي ودنيا عبد العزيز وبشرى و روجينا
  • عرض 6 صورة
    منة فضالي وسلوى عثمان ووفاء عامر وبشرى
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    منة فضالي وأشرف زكي
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    منة فضالي من حفل زفاف رنا رئيس (2)
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها مجموعة من الصور، من حفل زفاف الفنانة الشابة رنا رئيس، الذي أُقيم مساء الإثنين 5 مايو 2025، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، على شاب من خارج الوسط الفني.

ونشرت فضالي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة بشرى، وسلوى عثمان، ووفاء عامر، ودنيا عبد العزيز.

يُذكر أن منة فضالي شاركت في السباق الدرامي لموسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، إلى جانب نخبة من النجوم، بينهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، ورنا رئيس، وهو من إخراج محمد سامي.

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منة فضالي حفل زفاف رنا رئيس إنستجرام
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