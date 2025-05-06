تشييع جثمان الفنان نعيم عيسى إلى مثواه الأخير بالإسكندرية

كتبت- نوران أسامة:

شُيّع منذ قليل جثمان الفنان القدير نعيم عيسى من مسجد المنارة بمحافظة الإسكندرية، في جنازة شهدت حضور عدد من أفراد عائلته ومحبيه.

رحل عن عالمنا الفنان نعيم عيسى أمس الاثنين 5 مايو، بعد تدهور حالته الصحية واحتجازه في العناية المركزة نتيجة مضاعفات إصابته بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

وكان كشف نجله أن والده عانى من التهاب حاد في الشعب الهوائية، أدى إلى تدهور حالته بشكل ملحوظ، رغم استقرار المؤشرات الحيوية، مشيرًا إلى أنه تم وضعه على جهاز تنفس صناعي وتغذية عبر أنبوب، ولا يستطيع الكلام، إلى جانب معاناته من ضعف شديد في الجسد نتيجة تقدمه في السن وطول فترة العلاج.

يُذكر أن الفنان نعيم عيسى وُلد في يناير عام 1933، وكرمه مهرجان القاهرة للدراما عن مجمل أعماله الفنية، وقدّم خلال مشواره العديد من الأدوار البارزة في المسرح والتليفزيون والسينما.

من أبرز مسرحياته: "ريا وسكينة"، "الواد سيد الشغال"، "ناس كده وكده". كما شارك في أفلام: "الجوع"، "المتسول"، "الإمبراطور"، "إسكندرية ليه"، "سفر الأحلام"، و"سري للغاية".