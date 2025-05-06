داليا البحيري تشارك جمهورها مقطع فيديو من زيارتها لأسوان

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها بمقطع فيديو جديد أثناء تواجدها في محافظة أسوان، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات "مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة".

ونشرت داليا الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، معلقة: "جولة حول أسوان الجميلة".

ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًامن جمهورها، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "عسل سكر إنتِ"، و"بسم الله ما شاء الله"، و"منورة"، و"الشياكة والأناقة"، و"ربنا يحميكي يا حبيبتي"، و"دائمًا جميلة ومتألقة".

وأقيمت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مساء اليوم الجمعة، ٢ مايو تحت اسم كوكب الشرق أم كلثوم إحياء للذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي.

يذكر أن داليا البحيري شاركت في بطولة مسلسل "بدون مقابل" مع هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

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