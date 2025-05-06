إعلان

داليا البحيري تشارك جمهورها مقطع فيديو من زيارتها لأسوان

12:57 م الثلاثاء 06 مايو 2025

داليا البحيري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها بمقطع فيديو جديد أثناء تواجدها في محافظة أسوان، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات "مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة".

ونشرت داليا الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، معلقة: "جولة حول أسوان الجميلة".

ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًامن جمهورها، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "عسل سكر إنتِ"، و"بسم الله ما شاء الله"، و"منورة"، و"الشياكة والأناقة"، و"ربنا يحميكي يا حبيبتي"، و"دائمًا جميلة ومتألقة".

وأقيمت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مساء اليوم الجمعة، ٢ مايو تحت اسم كوكب الشرق أم كلثوم إحياء للذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي.

يذكر أن داليا البحيري شاركت في بطولة مسلسل "بدون مقابل" مع هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

اقرأ أيضًا:

بالصور- تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما تاليا وأمايا

رانيا فريد شوقي عن شقيقتها الراحلة ناهد: كانت إنسانة محبة للحياة ودمها خفيف

مجدي الهواري ينشر صورة من حفل زفاف رنا رئيس

رانيا فريد شوقي عن شقيقتها الراحلة ناهد: كانت إنسانة محبة للحياة ودمها خفيف

تبدأ من 400 جنيه.. تعرف على اسعار تذاكر حفل كايروكي الجديد

10 صور من حفل زفاف الفنانة رنا رئيس

نيللي كريم بملابس رياضية ونسرين طافش كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

داليا البحيري أسوان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

زيادة السولار والبنزين تعمق من انكماش أداء القطاع الخاص بمصر بأبريل
5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)