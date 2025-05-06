دعاء فاروق تكشف كواليس زيارتها للكينج محمد منير في منزله.. صور

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الإعلامية دعاء فاروق، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، كواليس زيارتها للفنان الكبير محمد منير، في منزله والتي جاءت بعد مكالمة هاتفية جرت بينه وبين إحدى صديقاتها المقربات، الإعلامية ريهام إبراهيم.

ونشرت دعاء صورًا أثناء زيارتها للكينج، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "على غرار الصوت الشهير اللي بيقول أنا طلعت في التلفزيون، أنا ممكن أعمل صوت بنفس الانبساط والدهشة بيقول أنا زورت الكينج محمد منير في بيته، وعلشان متحتاروش وتقولوا إيه اللي جاب القلعة جنب البحر، الموضوع ببساطة إن ريهام إبراهيم صديقتي الجميلة كانت بتزورني امبارح للاطمئنان على ديدو ابني، وفي وسط القاعدة تركتها ودخلت المطبخ، وإذا بروكي بنوتي جت تقولي الحقي يا ماما ده ريهام بتكلم محمد منير في التليفون عادي، قلت لها آه يا روكي ما ريهام من أصدقائه المقربين جدًا منذ سنوات طويلة".

وأضافت: "دخلت على ريهام وقلت لها كواحدة مصرية أصيلة ممكن تحشر نفسها في مكالمة لا تخصها بتاتًا، سلميلنا عليه يا ريهام وقوليله إن كلنا بنحبه، وأعتقد ده العادي بتاع أي كائن مصري سامع صوت محمد منير طالع من السماعة اللي جنبه، فإذا بريهام تقول له طب خد دعاء فاروق عاوزة تكلمك، وكانت مفاجأة لطيفة لأنه لطيف جدًا جدًا لدرجة إني لما بقول له على فكرة جوزي بيحب يسمعك جدًا، وفعلا هو مطرب عماد المفضل، قال لي بمنتهي اللذاذة (الله الله) خلصت المكالمة بكلمات الثناء اللطيفة وانهيتها بإن شاء الله تيجي فرصة وأشوف حضرتك قريب، فكانت المفاجأة أنه قال لي اتفضلي نوريني مع ريهام بكرة".

وتابعت: نجم كبير وقيمة كبيرة وعلى قدر نجوميته على قدر تواضعه ولطفه الشديد في استقبالنا، وفرحت جدًا لما قال لي أنه أتفرج عليا النهاردة الضهر في برنامجي، في الصورة ريهام إبراهيم اللي بشكرها بجد على المفاجأة والزيارة الحلوة دي، وعازفة الهارب الجميلة ياسمين حربي اللي اتعرفت عليها من خلال ريهام إبراهيم من سنتين وحبيتها جدًا جدًا، النهاردة 5 مايو 2025 يوم أحب أوثقه، يوم زيارة الكينج محمد منير".

وتعاقد الكينج محمد منير مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

وأعلنت روتانا، في بيان صحفي، تفاصيل تعاقدها مع الكينج محمد منير، وجاء فيه: "وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقد فني مع النجم الكبير محمد منير أحد أبرز رموز الغناء في العالم العربي وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة تليق بتاريخ الكينج ومسيرته الفنية الحافلة".

من جهه أخرى أعرب الكينج محمد منير، عن سعادته بهذه الخطوة قائلا: "سعيد جدا بانضمامي إلى روتانا وأثق أن هذه الشراكة ستثمر عن أعمال تليق بجمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي وأعد الجماهير بمفاجآت قريبة وسأكون دائما عند حسن ظنكم".

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