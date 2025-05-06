نتفليكس تطرح البرومو التشويقي للموسم الثالث والأخير من "لعبة الحبّار"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت منصة نتفليكس عن البرومو التشويقي للموسم الثالث والأخير من المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبّار"، والمقرر عرضه رسميًا في 27 يونيو المقبل.

ويترقب جمهور المسلسل، الذي حقق نجاحًا عالميًا منذ انطلاق موسمه الأول، أحداث الجزء الثالث الذي يُنتظر أن يحمل مزيدًا من التشويق والإثارة، بعد تصاعد الأحداث في الموسمين السابقين.

يُذكر أن مسلسل "لعبة الحبّار" عُرض لأول مرة على منصة نتفليكس في سبتمبر 2021، وحقق حينها شهرة واسعة ونسب مشاهدة عالية على مستوى العالم، وهو من تأليف وإخراج هوانج دونج هيوك.

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