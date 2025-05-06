بالصور- تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما تاليا وأمايا

كتبت- نوران أسامة:

احتفل النجم تامر حسني بعيد ميلاد ابنتيه "تاليا" و"أمايا"، في أجواء عائلية، بحضور والدتهما الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

ونشر "تامر" مقطع فيديو وصورة من أجواء الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتو أغلى ما عندي".

يذكر أن الفنان تامر حسني ينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة عرض فيلمه الجديد "ريستارت" المقرر عرضه في السينمات في عيد الأضحى.

و تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

ويشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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