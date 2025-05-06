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سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلاد زوجها بطريقة رومانسية

11:34 ص الثلاثاء 06 مايو 2025
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    سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلاد زوجها
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    سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلاد زوجها (2)
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    سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلاد زووجها (2)
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    سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلاد زووجها
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    سلمى أبو ضيف وزوجها
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كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بعيد ميلاد زوجها إدريس عبد العزيز، الذي يوافق اليوم 6 مايو.

ونشرت "سلمى" مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت عليها بكلمات رومانسية: "عيد ميلاد سعيد”

يُذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كل من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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سلمى أبو ضيف عيد ميلاد زوج سلمى أبو ضيف
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