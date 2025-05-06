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تبدأ من 400 جنيه.. تعرف على اسعار تذاكر حفل كايروكي الجديد

11:21 ص الثلاثاء 06 مايو 2025
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    فريق كايروكي
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    امير عيد
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كتب-مصطفى حمزة:

يستعد فريق "كايروكي"، لتقديم حفل غنائي تحت عنوان "كايروكي إمباير"، في استاد القاهرة.

الحفل هو السادس، الذي يقدمه فريق كايروكي، تحت عنوان "كايروكي إمباير"، و يقام ضمن سلسلة حفلات "ليالي مصر" يوم 28 يونيو .

ومن المقرر أن يقدم الفريق، في الحفل مجموعة من أهم أغانيه، وهي ماتوحشنيش، وجيمس دين، و تارانتينو مع مروان بابلو، وكوستاريكا، ونفسي أحبك، مع سارة مول البلاد، و روبيرتو، وروما، وبسرح وأتوه، وأنا نجم، و جوني كاش، وزمن الكلام، و تلك قضية.

الجهة المنظمة طرحت التذاكر للحجز عبر موقع تذكرتي، وتراوحت أسعارها بين 400 ، و 500، و 600، و 1000، و 1500، و 2000، و3000 جنيه.

فريق كيروكي، أحيا في فبراير الماضي،الحفل الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة.

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