مجدي الهواري ينشر صورة من حفل زفاف رنا رئيس

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل المخرج مجدي الهواري بزفاف الفنانة رنا رئيس على شاب من خارج الوسط الفني، والذي أُقيم أمس الإثنين بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور الأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني.

ونشر الهواري صورة تجمعه بالعروسين عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "ألف مبروك رنا ويسري".

وشاركت رنا رئيس في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، إنجي كيوان، ومن إخراج محمد سامي.

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