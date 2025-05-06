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10 صور من حفل زفاف الفنانة رنا رئيس

02:50 ص الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    رنا رئيس تحتفل بزفافها على يسري علي
  • عرض 10 صورة
    رنا رئيس تحتفل بزفافها على يسري علي (3)
  • عرض 10 صورة
    رنا رئيس بفستان الفرح الأبيض (1)
  • عرض 10 صورة
    قبلة على خد رنا رئيس من زوجها
  • عرض 10 صورة
    رنا رئيس بفستان الفرح الأبيض (2)
  • عرض 10 صورة
    رنا رئيس تحتفل بزفافها على يسري علي (2)
  • عرض 10 صورة
    فستان رنا رئيس
  • عرض 10 صورة
    رنا رئيس بفستان الفرح الأبيض
  • عرض 10 صورة
    رنا رئيس بفستان الفرح الأبيض (3)
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كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس، بزفافها على شريك حياتها يسري علي، في حفل كبير أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ورقصت رنا مع زوجها على أغنية "بالراحة يا شيخة" للمطرب بهاء سلطان، وسط حضور كبير من نجوم الفن والأصدقاء.

وشاركت رنا رئيس في مسلسل "سيد الناس"، بطولة عدد من النجوم مثل عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، كمال أبو رية، إنجي كيوان، من تأليف خالد صلاح، ومن إخراج محمد سامي.

صور من حفل زفاف الفنانة رنا رئيس رنا رئيس الفنانة رنا رئيس حفل زفاف رنا رئيس
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