10 صور من حفل زفاف الفنانة رنا رئيس



كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس، بزفافها على شريك حياتها يسري علي، في حفل كبير أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ورقصت رنا مع زوجها على أغنية "بالراحة يا شيخة" للمطرب بهاء سلطان، وسط حضور كبير من نجوم الفن والأصدقاء.

وشاركت رنا رئيس في مسلسل "سيد الناس"، بطولة عدد من النجوم مثل عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، كمال أبو رية، إنجي كيوان، من تأليف خالد صلاح، ومن إخراج محمد سامي.