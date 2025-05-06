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25 صورة من عزاء المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة

12:12 ص الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الراقصة دينا تشارك في عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة
  • عرض 25 صورة
    سليم سحاب يشارك في عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة
  • عرض 25 صورة
    وليد توفيق يشارك في عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة
  • عرض 25 صورة
    عماد زيادة يشارك في عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة
  • عرض 25 صورة
    جومانة مراد في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن والأصدقاء يقدمون واجب العزاء في وفاة وليد مصطفى
  • عرض 25 صورة
    عزاء المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن والأصدقاء يقدمون واجب العزاء في وفاة وليد مصطفى
  • عرض 25 صورة
    سليم سحاب يشارك في عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة
  • عرض 25 صورة
    عزاء المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن والأصدقاء يقدمون واجب العزاء في وفاة وليد مصطفى
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن والأصدقاء يقدمون واجب العزاء في وفاة وليد مصطفى
  • عرض 25 صورة
    جومانة مراد في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة
  • عرض 25 صورة
    الاعلامي خالد ابو بكر في عزاء وليد مصطفى
  • عرض 25 صورة
    عزاء المنتج وليد مصطفى
  • عرض 25 صورة
    كارول سماحة في عزاء زوجها المنتج وليد مصطفى
  • عرض 25 صورة
    عزاء المنتج وليد مصطفى
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين ودينا فؤاد من عزاء المنتج وليد مصطفى
  • عرض 25 صورة
    عزاء المنتج وليد مصطفى
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي في عزاء المنتج وليد مصطفى
  • عرض 25 صورة
    ايناس الدغيدي في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة
  • عرض 25 صورة
    جومانة مراد في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة
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كتب - معتز عباس:
تصوير / هاني رجب:

أقيم أمس الإثنين، عزاء المنتج الراحل وليد مصطفى، زوج الفنانة كارول سماحة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، لتقديم واجب المواساة.

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على مواساة ومساندة كارول سماحة، أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة دينا فؤاد، والمخرجة بتول عرفة، والإعلامية هالة سرحان، المطرب وليد توفيق، والمخرجة إيناس الدغيدي، الفنان وليد توفيق، الفنان عماد زيادة، المايسترو سليم سحاب، وغيرهم من النجوم.

توفي المنتج وليد مصطفى توفي صباح السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني والإعلامي.

وكانت الفنانة كارول سماحة قد أعلنت عن موعد العزاء عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت:"وداعًا يا أغلى إنسان في حياتي.. العزاء يوم الإثنين ٥/٥ في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. أرجو من كل من عرف زوجي الدكتور وليد مصطفى أن يذكره بدعوة طيبة".

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عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة نجوم الفن كارول سماحة
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