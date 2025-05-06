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حدث بالفن | حفل زفاف رنا رئيس وعزاء زوج كارول سماحة ووفاة نعيم عيسى

12:01 ص الثلاثاء 06 مايو 2025
حدث بالفن | حفل زفاف رنا رئيس وعزاء زوج كارول سماحة ووفاة نعيم عيسى

النشرة-الفنية

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إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ عمرو دياب يشعل أجواء القرية العالمية بحضور جماهيري ضخم، وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض، جنا عمرو تتصدر محركات البحث "جوجل"، الصور الأولى من عزاء وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة، نجوم الفن يساندون كارول سماحة في عزاء زوجها وليد مصطفى، الصور الأولى من حفل زفاف رنا رئيس، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

رانيا فريد شوقي رنا رئيس كارول سماحة عزاء وليد مصطفى عمرو دياب إلهام شاهين نعيم عيسى جنا عمرو

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