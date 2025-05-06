رانيا فريد شوقي عن شقيقتها الراحلة ناهد: كانت إنسانة محبة للحياة ودمها خفيف

كتبت - سهيلة أسامة:

تذكرت الفنانة رانيا فريد شوقي شقيقتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، خلال حضورها فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وقالت رانيا على هامش المهرجان في لقائها مع برنامج "سينماتك" المعروض على قناة SBC: "ناهد اتكرمت في مهرجان أسوان، وكانت منتجة شاطرة جدًا، تجيد اختيار المواضيع، وكانت إنسانة محبة للحياة ودمها خفيف جدًا".

وأضافت: "في أيامها الأخيرة، كنت بقول لها مش ممكن، أنا بدأت أشوف بابا قدامي، مش بس في الشكل، لكن كمان في الشخصية".

وانطلقت فعاليات المهرجان مساء يوم الجمعة 2 مايو، والذي يحتفي بـ "كوكب الشرق – أم كلثوم" بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى جانب نخبة من النجوم، منهم داليا البحيري، سلوى محمد علي، ومحمد عادل.

وكرم المهرجان النجمة السورية كندة علوش لما قدمته من أدوار عبرت عن المرأة وقضاياها، وأكدت أنها تعيش في مصر منذ ١٥ عاما وأنها تعتز ببلدها مصر كما تعتز ببلدها سوريا وقالت إنها تشعر بالسحر كل مرة تحضر فيها إلى أسوان.

وكرم المهرجان النجمة المصرية لبلبة التي قالت إنها فخورة بتكريمها في دورة سيدة الغناء العربي أم كلثوم وقالت إنها في ٩٧ فيلما كانت حريصة على تقديم رسالة للجمهور وقدمت الشكر لأهالي أسوان.

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