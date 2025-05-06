بهذه الكلمات.. عمرو الليثي ينعى نعيم عيسى

كتبت- نوران أسامة:

نعى الإعلامي عمرو الليثي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الفنان نعيم عيسى، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد رحلة مع المرض.

ونشر الليثي صورة جمعته بالراحل، وكتب: "أنعي ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير نعيم عيسى، الذي رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا فنيًا ثريًا ومحبةً كبيرة في قلوب جمهوره".

وتابع: "فقدنا اليوم فنانًا من طراز خاص، أثری الساحة الفنية بإبداعه وموهبته، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل مثواه الجنة، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

رحل عن عالمنا الفنان نعيم عيسى اليوم الاثنين 5 مايو، بعد تدهور حالته الصحية واحتجازه في العناية المركزة نتيجة مضاعفات إصابته بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

وأكد خبر الوفاة نجله سامي نعيم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وكان سامي صرّح سابقًا أن والده كان يعاني من التهاب حاد في الشعب الهوائية، أدى إلى تدهور حالته بشكل ملحوظ، رغم استقرار المؤشرات الحيوية، مشيرًا إلى أنه تم وضعه على جهاز تنفس صناعي وتغذية عبر أنبوب، ولا يستطيع الكلام، إلى جانب معاناته من ضعف شديد في الجسد نتيجة تقدمه في السن وطول فترة العلاج.

يُذكر أن الفنان نعيم عيسى وُلد في يناير عام 1933، وكرمه مهرجان القاهرة للدراما عن مجمل أعماله الفنية، وقدّم خلال مشواره العديد من الأدوار البارزة في المسرح والتليفزيون والسينما.

من أبرز مسرحياته: "ريا وسكينة"، "الواد سيد الشغال"، "ناس كده وكده"، كما شارك في أفلام: "الجوع"، "المتسول"، "الإمبراطور"، "إسكندرية ليه"، "سفر الأحلام"، و"سري للغاية".

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