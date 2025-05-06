ريم مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتبت- سهيلة أسامة:

لفتت الفنانة ريم مصطفى الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ريم الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة بسيطة بدون مكياج، وعلّقت عليها قائلة: "لحظة أخرى اختارتها الشمس".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة، وجاءت التعليقات: "جميلة"، "باربي الحقيقية"، "يا ربي على الجمال"، و"ملكة جمال".

يذكر أن ريم مصطفى خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، ولعبت دور زوجة الشخصية التي جسدها الفنان عمرو سعد.

مسلسل "سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد رزق، أحمد زاهر، أحمد فهيم، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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