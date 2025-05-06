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نيللي كريم بملابس رياضية ونسرين طافش كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الثلاثاء 06 مايو 2025
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  • عرض 11 صورة
    أميرة أديب
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    رامي صبري
  • عرض 11 صورة
    رشا مهدي
  • عرض 11 صورة
    شام الذهبي
  • عرض 11 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 11 صورة
    ميرنا نور الدين
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 11 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 11 صورة
    دنيا بطمة
  • عرض 11 صورة
    جوري بكر
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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر
نشرت الفنانة جوري بكر صورة جديدة لها على طريقة الـ "سيلفي"، خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

رشا مهدي
ظهرت الفنانة رشا مهدي بإطلالة جريئة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

لقاء الخميسي
شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش
خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار من خلال أحدث ظهور لها، وظهرت بإطلالة كاجوال، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ميرنا نور الدين
ظهرت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين بإطلالة "كاجوال"، ارتدت خلالها تيشرت باللون الأسود وبنطلون جينز، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

شام الذهبي
حرصت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، على نشر صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

أميرة أديب
شاركت الفنانة أميرة أديب متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها، عبر خاصية "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام ".

نيللي كريم
خطفت الفنانة نيللي كريم أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد الظهور بملابس رياضية، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، والتي لاقت إعجاب جمهورها.

دنيا بطمة
نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جديدة لها، خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أسود أنيق.

رامي صبري
شارك الفنانة رامي صبري جمهوره صورة جديدة لها عبر موقع "انستجرام"، أثناء تواجده في مدينة برشلونة، لتسجيل أغاني ألبومه الجديد.

رشا مهدي شام الذهبي نسرين طافش نيللي كريم جوري بكر ميرنا نور الدين
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