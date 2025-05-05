بفستان أسود لامع.. أنغام تتألق في أحدث جلسة تصوير

كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة أنغام في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت من خلالها إعجاب جمهورها.

ونشرت أنغام الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

حازت الصور على إعجاب الجمهور، وجاءت التعليقات كالتالي: "الجمال كله، قلبي، بحبك يا نغومة، صوت مصر الأول، الأيقونة، صوت مصر، روح قلبي، أحلى بنوتة، مذهلة".

وتستعد الفنانة أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي ، المقرر إقامته ضمن مشروع حفلات "ليالي مصر" وذلك يوم 16 مايو الجاري، على مسرح "النافورة" بدار الأوبرا المصرية في القاهرة.

يذكر أن آخر أعمال أنغام، أغنية "تيجي نسيب" وتم عرضها على موقع يوتيوب بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي.

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