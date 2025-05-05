بحضور إلهام شاهين.. نجوم الفن يساندون كارول سماحة في عزاء زوجها وليد مصطفى

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير / هاني رجب:

توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام مساء اليوم إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى، زوج الفنانة كارول سماحة، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وشهد العزاء حضور نخبة من النجوم، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة دينا فؤاد، والمخرجة بتول عرفة، والإعلامية هالة سرحان، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

وكان المنتج وليد مصطفى توفي صباح السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني والإعلامي.

وكانت الفنانة كارول سماحة قد أعلنت عن موعد العزاء عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت:

"وداعًا يا أغلى إنسان في حياتي.. العزاء يوم الإثنين ٥/٥ في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. أرجو من كل من عرف زوجي الدكتور وليد مصطفى أن يذكره بدعوة طيبة".

يُذكر أن الراحل وليد مصطفى أسّس قناة "النهار" الفضائية عام 2011 من خلال شركته الخاصة، كما ترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".