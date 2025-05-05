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أبرزهم عمرو أديب.. نجوم الفن والإعلام يقدمون واجب العزاء في زوج كارول سماحة

09:14 م الإثنين 05 مايو 2025
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    إسماعيل فرغلي في عزاء زوج كارول سماحة
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    الإعلامية هالة سرحان
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    توافد نجوم الفن على عزاء وليد مصطفى
  • عرض 13 صورة
    الإعلامية هالة سرحان
  • عرض 13 صورة
    إسماعيل فرغلي في عزاء زوج كارول سماحة
  • عرض 13 صورة
    عمرو أديب يصل عزاء زوج كارول سماحة
  • عرض 13 صورة
    عزاء زوج كارول سماحة في مسجد الشيخ زايد
  • عرض 13 صورة
    عمرو أديب يقدم واجب العزاء في وفاة زوج كارول سماحة
  • عرض 13 صورة
    كارول سماحة تصل عزاء زوجها
  • عرض 13 صورة
    هالة سرحان في عزاء زوج كارول سماحة
  • عرض 13 صورة
    عمرو أديب يقدم واجب العزاء في وفاة زوج كارول سماحة
  • عرض 13 صورة
    عزاء زوج كارول سماحة في مسجد الشيخ زايد
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كتب - معتز عباس:
وصل منذ قليل، الإعلامي عمرو أديب، لتقديم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى، زوج الفنانة كارول سماحة، المقام حاليًا في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

ووصلت الفنانة كارول سماحة مسجد الشيخ زايد، لاستقبال المعزين في وفاة زوجها وليد مصطفى.
وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن من بينهم إلهام شاهين ودينا فؤاد وبتول عرفة، والفنان إسماعيل فرغلي، والإعلامية هالة سرحان.

توفي المنتج وليد مصطفى توفي صباح السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني والإعلامي.

وكانت الفنانة كارول سماحة قد أعلنت عن موعد العزاء عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت:
"وداعًا يا أغلى إنسان في حياتي.. العزاء يوم الإثنين ٥/٥ في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. أرجو من كل من عرف زوجي الدكتور وليد مصطفى أن يذكره بدعوة طيبة".

نجوم الفن هالة سرحان عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة اسماعيل فرغلي عمرو أديب
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