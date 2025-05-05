أبرزهم عمرو أديب.. نجوم الفن والإعلام يقدمون واجب العزاء في زوج كارول سماحة

كتب - معتز عباس:

وصل منذ قليل، الإعلامي عمرو أديب، لتقديم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى، زوج الفنانة كارول سماحة، المقام حاليًا في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

ووصلت الفنانة كارول سماحة مسجد الشيخ زايد، لاستقبال المعزين في وفاة زوجها وليد مصطفى.

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن من بينهم إلهام شاهين ودينا فؤاد وبتول عرفة، والفنان إسماعيل فرغلي، والإعلامية هالة سرحان.

توفي المنتج وليد مصطفى توفي صباح السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني والإعلامي.

وكانت الفنانة كارول سماحة قد أعلنت عن موعد العزاء عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت:

"وداعًا يا أغلى إنسان في حياتي.. العزاء يوم الإثنين ٥/٥ في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. أرجو من كل من عرف زوجي الدكتور وليد مصطفى أن يذكره بدعوة طيبة".