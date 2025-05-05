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بالصور.. كارول سماحة تصل مسجد الشرطة لتلقي العزاء في وفاة زوجها وليد مصطفى

09:09 م الإثنين 05 مايو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    عزاء زوج كارول سماحة في مسجد الشيخ زايد
  • عرض 14 صورة
    بدء عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة
  • عرض 14 صورة
    بدء عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة
  • عرض 14 صورة
    بدء عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة
  • عرض 14 صورة
    توافد نجوم الفن على عزاء وليد مصطفى
  • عرض 14 صورة
    توافد نجوم الفن على عزاء وليد مصطفى
  • عرض 14 صورة
    توافد نجوم الفن على عزاء وليد مصطفى
  • عرض 14 صورة
    عمرو أديب يصل عزاء زوج كارول سماحة
  • عرض 14 صورة
    كارول سماحة تصل عزاء زوجها
  • عرض 14 صورة
    هالة سرحان تصل عزاء زوج كارول سماحة
  • عرض 14 صورة
    دينا فؤاد في عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة
  • عرض 14 صورة
    إلهام شاهين في عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة
  • عرض 14 صورة
    عزاء المنتج الراحل وليد مصطفى
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كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

بدأ منذ قليل مراسم عزاء المنتج الراحل وليد مصطفى، زوج الفنانة كارول سماحة، وذلك بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

ووصلت الفنانة كارول سماحة مسجد الشيخ زايد، لاستقبال المعزين في وفاة زوجها وليد مصطفى.

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن من بينهم إلهام شاهين ودينا فؤاد وبتول عرفة، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامي عمرو أديب.

وكان المنتج وليد مصطفى توفي صباح السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني والإعلامي.

وكانت الفنانة كارول سماحة قد أعلنت عن موعد العزاء عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت:

"وداعًا يا أغلى إنسان في حياتي.. العزاء يوم الإثنين ٥/٥ في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. أرجو من كل من عرف زوجي الدكتور وليد مصطفى أن يذكره بدعوة طيبة".

يُذكر أن الراحل وليد مصطفى أسّس قناة "النهار" الفضائية عام 2011 من خلال شركته الخاصة، كما ترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".

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