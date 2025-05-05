الصور الأولى من عزاء وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة

كتبت - نوران أسامة:

تصوير / هاني رجب:

بدأ منذ قليل مراسم عزاء المنتج الراحل وليد مصطفى، زوج الفنانة كارول سماحة، وذلك بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن من بينهم إلهام شاهين ودينا فؤاد وبتول عرفة، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامي عمرو أديب

وكان المنتج وليد مصطفى توفي صباح السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني والإعلامي.

وكانت الفنانة كارول سماحة قد أعلنت عن موعد العزاء عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت:

"وداعًا يا أغلى إنسان في حياتي.. العزاء يوم الإثنين ٥/٥ في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. أرجو من كل من عرف زوجي الدكتور وليد مصطفى أن يذكره بدعوة طيبة".

كما من المقرر إقامة عزاء أيضًا في لبنان يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، في فندق رويال – ضبية، قاعة Polyvalent".

يُذكر أن الراحل وليد مصطفى أسّس قناة "النهار" الفضائية عام 2011 من خلال شركته الخاصة، كما ترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".

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