بمشاركة خالد النبوي.. نور النبوي يكشف تفاصيل أغنية لم تعرض في مسلسل "إمبراطورية م"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان نور النبوي عن أغنية لم تذاع في مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي عرض في رمضان 2024.

ونشر نور مقطع فيديو "ستوري" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" وظهر وهو يتدرب على غناء أغنية المسلسل.

وكتب نور في "ستوري": "أغنية كنا بنعملها أستاذ خالد النبوي وأنا لمسلسل امبراطورية ميم.. الحان صديقي العزيز إيهاب عبدالواحد وتوزيع المبدع نادر حمدي ملحوظة اللي صور الفيديو ده استاذ خالد النبوي".

ووجه نور النبوي سؤالًا لـ نادر حمدي: "الأغنية فين يا نادر؟!"

وكانت آخر مشاركات نور النبوي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "6 شهور" وسط مشاركة عدد من النجوم والوجوه الشابة وهم نور إيهاب، مرام مكرم، فريدة رجب، مجدي بدر، شريف حافظ.

وشارك نور النبوي، في مسلسل إمبراطورية ميم، رمضان 2024، والذي ضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين، أبرزهم النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

اقرأ أيضا..

بملامح تشبه ليلى علوي.. جنا عمرو تتصدر محركات البحث "جوجل"

قبل حفل زفافها.. 24 صورة لـ رنا رئيس