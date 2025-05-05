حكيم عن محمود الليثي: "ابني البكري".. والفنان: "يخليك ليا يا نوبل الأغنية العربية"

كتب - معتز عباس:

التقى نجمي الأغنية الشعبية المطربان محمود الليثي وحكيم، في مقطع فيديو طريف، لا يخلو من الأحاديث الكوميدية.

ونشر محمود الليثي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الأسطورة أسد الشغلانه بتاعتنا العالمي نوبل ربنا يديك الصحة ويخليك ليا يارب".

ووجه حكيم حديثه لـ الليثي قائلًا: "حودة دا حبيبي.. ده إبني البكر"، ليرد عليه قائلًا: "يخليك ليا يا خرابي كدا، يارب يسعدك يا نوبل الأغنية العربية الحديثة اللي عملت ضجة، يا نجم نجوم العالم هحبك لحد ما أموت".

View this post on Instagram A post shared by العالمي محمود الليثي (@mahmoudelithyoffical)

وطرح الفنان محمد رمضان، والمطرب محمود الليثي مؤخرا، أحدث أعماله الغنائية "قدها من يومي"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

اقرأ أيضا..

تعرف على مكان وموعد عزاء الفنان نعيم عيسى



كيف علق الموسيقار هاني شنودة على حفله مع زياد ظاظا؟



