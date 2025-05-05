تعرف على مكان وموعد عزاء الفنان نعيم عيسى

كتب- مصطفى حمزة:

كشف سامي نعيم، نجل الفنان الراحل نعيم عيسى، موعد ومكان إقامة عزاء والده الذي رحل اليوم الاثنين عن عالمنا.

سامي نعيم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: " يقام العزاء، في مسجد المنارة بمنطقة بحري بالإسكندرية، عقب صلاة المغرب، مساء غدا الثلاثاء".

وعن موعد تشييع جنازة والده الراحل، قال "جثمان الوالد رحمه الله، من المقرر خروجه من مستشفى الفؤاد، صباح الثلاثاء، وبعدها التوجه إلى الإسكندرية".

وتابع: "إقامة صلاة الجنازة في مسجد المنارة، عقب صلاة الظهر غدا، ويتم الدفن في مقابر العائلة بالمنارة".

الفنان الراحل، نقل إلى المستشفى، إثر معاناته، من التهاب حاد في الشعب الهوائية وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، خلال فترة العلاج بالعناية المركزة".

الفنان نعيم عيسى، الذي كرم في مهرجان القاهرة للدراما، يبلغ من العمر 92 عاما، ولد في يناير عام 1933.

وشارك الفنان نعيم عيسى، في العديد من المسرحيات الشهيرة منها، ناس كده وكده، ريا وسكينة ، الواد سيد الشغال، إلى جانب المشاركة في أفلام: الجوع، وأصدقاء الشيطان، وسفر الأحلام، ومين فينا الحرامي، وسري للغاية، والهلفوت، وتمضي الأيام، وإسكندرية ليه، والمتسول، والإمبراطور.

ومن المسلسلات التي شارك فيها الفنان نعيم عيسى: ضمير أبلة حكمت، ليالي الحلمية، لؤلؤ أصداف، ناس وناس، سر الأرض، أيام المنيرة.