عائشة بن أحمد تستعرض موهبتها في الرسم: "بعض الأيام لا تكفيها الكلمات"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها مجموعة من الصور أثناء ممارستها هوايتها في الرسم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت عائشة في الصور وهي تمسك بالفرشاة والألوان، وعلقت قائلة: "في بعض الأيام، لا تكفي الكلمات، فأرسم".

وشاركت عائشة بن أحمد في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "الغاوي".

المسلسل بطولة أحمد مكي، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، والمسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

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