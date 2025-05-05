بعد أغنية "إزاي حبيبي".. أصالة نصري تجدد تعاونها مع علي أباظة

كتب- هاني صابر:

تستعد المطربة أصالة، لتكرار التعاون مع الملحن علي أباظة في أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد "كل التفاصيل" من كلمات محمد شافعى، وتوزيع خالد عز، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعاونهما في أغنية "إزاي حبيبي".

وطرحت أصالة نصري مؤخرا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بعض الأحيان" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

وقدمت أصالة، في رمضان الماضي تتر مسلسل "مليحة" بعنوان "أصحاب الأرض" مصحوبا بالفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندي، وفكرة وإخراج عادل رضوان.

يذكر أن، علي أباظة تعاون مع عدد من المطربين منهم فضل شاكر، ولطيفة، وعبد الله الرويشد، ومحمد فضل شاكر.