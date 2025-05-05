وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض



كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا قبل قليل الفنان القدير نعيم عيسى، وذلك بعد أيام من تدهور حالته الصحية، إذ كان محتجزًا في العناية المركزة بسبب مضاعفات خطيرة.

وأكد خبر الوفاة نجله سامي نعيم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قائلًا: "الوفاة كانت من شوية، وجارٍي الآن تحضير إجراءات الدفن".

وكان سامي قد صرّح سابقًا أن والده كان يعاني من التهاب حاد في الشعب الهوائية، أدى إلى تدهور حالته بشكل ملحوظ، رغم استقرار المؤشرات الحيوية، مشيرًا إلى أنه كان يخضع لجهاز تنفس صناعي وتغذية عبر أنبوب، ولا يستطيع الكلام، إلى جانب معاناته من ضعف شديد في الجسد نتيجة تقدمه في السن وطول فترة العلاج.

يُذكر أن الفنان نعيم عيسى وُلد في يناير عام 1933، وكرمه مهرجان القاهرة للدراما عن مجمل أعماله الفنية، وقدّم خلال مشواره العديد من الأدوار البارزة في المسرح والتلفزيون والسينما.

من أبرز مسرحياته: "ريا وسكينة"، "الواد سيد الشغال"، "ناس كده وكده". كما شارك في أفلام: "الجوع"، "المتسول"، "الإمبراطور"، "إسكندرية ليه"، "سفر الأحلام"، و"سري للغاية".