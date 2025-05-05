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كارول سماحة تكشف مواعيد وأماكن عزاء زوجها وليد مصطفى في لبنان ومصر

01:37 م الإثنين 05 مايو 2025

كارول سماحة مع زوجها الراحل

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كتب- مصطفى حمزة:

كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة، تفاصيل إقامة عزاء زوجها الراحل رجل الأعمال وليد مصطفى في لبنان ومصر.

المطربة كارول سماحة، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، كتبت: " تُقبل التعازي بزوجي الغالي د. وليد مصطفى في لبنان يوم الخميس 8 أيار 2025 من الساعة 3:00 حتي 7:00 مساءً، في فندق رويال – ضبية، قاعة Polyvalent".

وأضافت: "أما في مصر، يُقام العزاء اليوم الإثنين 5 مايو 2025 بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة - الشيخ زايد.. أرجو منكم الدعاء له، وذكره بكلمة طيبة كما عرفتموه".

يذكر أن، كارول سماحة، أعلنت عن وفاة زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، صباح السبت الماضي بعد صراع مع المرض.

منشور كارول

كارول سماحة وليد مصطفى لبنان مصر
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