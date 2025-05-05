كارول سماحة تكشف مواعيد وأماكن عزاء زوجها وليد مصطفى في لبنان ومصر
كتب- مصطفى حمزة:
كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة، تفاصيل إقامة عزاء زوجها الراحل رجل الأعمال وليد مصطفى في لبنان ومصر.
المطربة كارول سماحة، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، كتبت: " تُقبل التعازي بزوجي الغالي د. وليد مصطفى في لبنان يوم الخميس 8 أيار 2025 من الساعة 3:00 حتي 7:00 مساءً، في فندق رويال – ضبية، قاعة Polyvalent".
وأضافت: "أما في مصر، يُقام العزاء اليوم الإثنين 5 مايو 2025 بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة - الشيخ زايد.. أرجو منكم الدعاء له، وذكره بكلمة طيبة كما عرفتموه".
يذكر أن، كارول سماحة، أعلنت عن وفاة زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، صباح السبت الماضي بعد صراع مع المرض.
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