كارول سماحة تكشف مواعيد وأماكن عزاء زوجها وليد مصطفى في لبنان ومصر

كتب- مصطفى حمزة:

كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة، تفاصيل إقامة عزاء زوجها الراحل رجل الأعمال وليد مصطفى في لبنان ومصر.

المطربة كارول سماحة، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، كتبت: " تُقبل التعازي بزوجي الغالي د. وليد مصطفى في لبنان يوم الخميس 8 أيار 2025 من الساعة 3:00 حتي 7:00 مساءً، في فندق رويال – ضبية، قاعة Polyvalent".

وأضافت: "أما في مصر، يُقام العزاء اليوم الإثنين 5 مايو 2025 بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة - الشيخ زايد.. أرجو منكم الدعاء له، وذكره بكلمة طيبة كما عرفتموه".

يذكر أن، كارول سماحة، أعلنت عن وفاة زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، صباح السبت الماضي بعد صراع مع المرض.