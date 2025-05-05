تعرف على موعد حسم المحكمة أزمة أغنية أحمد سعد "جدع"

كتب- مصطفى حمزة:

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية موعد نظر النزاع القانوني بين المنتجة سعاد طه، من جهة، ومن جهة أخرى المطرب أحمد سعد، وشركات "مزيكا"، و "الصباح" المنتجة لمسلسل "سيد الناس" بعد حذفها من موقع يوتيوب.

المحكمة من المقرر أن تصدر حكمها في الدعوى المقدمة من المنتجة سعاد طه ضد المطرب أحمد سعد، وشركات الإنتاج بدعوى التعدي على لحن أغنية من إنتاجها بعنوان "قفلت في وش الجدع"، واستغلاله في أغنية "جدع" التي قدمت في دعاية المسلسل.

وحددت المحكمة، جلسة غدا الثلاثاء الموافق 6 مايو، لإصدار حكمها في ضوء تقرير الخبير الفني.

أغنية "جدع" التي قدمها المطرب أحمد سعد من كلمات الشاعر عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

يذكر أن، المطرب أحمد سعد تعاقد مؤخرا مع مجموعة روتانا للموسيقى، لطرح أغانيه وتنظيم حفلاته.

أغنية جدع