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أحدث ظهور لـ إيمان العاصي.. والجمهور:"مالك بتحلوي ليه؟"

11:40 ص الإثنين 05 مايو 2025

إيمان العاصي

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور لها من أحدث ظهور.

ونشرت إيمان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، قمر يا إيمان، مالك بتحلوي ليه؟، قمر 14، العسل".

جدير بالذكر أن، إيمان العاصي عُرض لها مؤخرًا مسلسل "برغم القانون" وشاركها في البطولة محمد القس، هاني عادل، فرح يوسف، وليد فواز، رحاب الجمل، محمد محمود عبدالعزيز، عايدة رياض، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ايمان العاصي (1) (1)ايمان العاصي (2)

إيمان العاصي اطلالة إيمان العاصي السوشيال ميديا
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