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اليوم.. عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة بالشيخ زايد

11:26 ص الإثنين 05 مايو 2025

كارول سماحة مع زوجها الراحل

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كتب- هاني صابر:

تتلقى المطربة كارول سماحة، اليوم الاثنين، عزاء زوجها المنتج وليد مصطفى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي زوج كارول سماحة، صباح السبت الماضي بعد صراع مع المرض.

وكانت كارول، أعلنت عن عزاء زوجها عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "وداعا يا أغلى إنسان بحياتي .. العزاء يوم الاثنين ٥/٥ بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، أرجو كل من عرف زوجي دكتور وليد مصطفى أن يذكره بدعوة طيبة".

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".

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